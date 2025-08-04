أفرج عن 4 سائقي شاحنات مغربية، كانوا محتجزين لدى تنظيم “داعش” في منطقة الساحل الإفريقي، منذ 18 يناير الماضي.

والتقى السائقون بالرئيس الانتقالي المالي آسيمي غويتا بباماكو الاثنين، وهم في صحة جيدة، وفقا لما أوردت وسائل إعلام مالية.

عملية الإفراج، حاءت بعد تنسيق “وثيق” بين أجهزة الاستخبارات المالية والمغربية، وفي إطار التعاون الأمني بين دول تحالف الساحل الثلاث.

وكان السائقون، قد اختطفوا على الطريق الرابط بين مدينة “دوري” شمال شرق بوركينا فاسو، ومدينة “تيرا” الواقعة غرب النيجر.

وتنشط في تلك المنطقة، مجموعات مسلحة معروفة بأعمال النهب وقطع الطريق، تربطها صلة بتنظيمي داعش والقاعدة.