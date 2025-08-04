قال المستشار الإعلامي لمفوضية الأمن الغذائي في موريتانيا، عبد الله ولد اخليفه، إن ٍالمفوضية وفرت أكثر من 390 ألف طن خلال الست سنوات ضمنها 66 ألفا من المواد الغذائية الأساسية خلال العام المنصرم، في محلات التموين التابعة لمندوبية “تآزر”.

وأضاف، في مقابلة مع الوكالة الموريتانية للأنباء (رسمية) أن “مئات الآلاف من الأسر استفادت من التوزيعات المجانية على عموم التراب الوطني، من ضمنها أكثر من 100 ألف أسرة خلال العام الجاري”.

وقال إن المفوضية وزعت خلال السنوات الست الماضية أكثر “من 47 ألف طن من المواد الغذائية مجانًا، وأكثر من 22 مليار أوقية قديمة سنويًا لصالح عشرات آلاف الأسر”.

و أكد أن “أكثر من 24 ألف أسرة تستفيد هذا العام من تحويلات نقدية تزيد على 2.7 مليار أوقية قديمة”وفق قوله.