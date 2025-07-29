أعلنت الشركة الوطنية للماء، أن عملية ربط المنشأة الجديدة لإزالة الطمي بمنظومة أفطوط الساحلي ستنطلق اليوم الثلاثاء الموافق مما يستلزم توقيف ضخ المياه من هذه المنظومة لبضع ساعات.

وأضافت الشركة في بيان، أن هذه تزويد مدينة العاصمة نواكشوط بالماء، سيتواصل عبر الخزان الرئيسي الواقع عند الكيلومتر 17 جنوبي العاصمة.

وأعربت الشركة عن أسفها لما قد يترتب عن هذه العملية الفنية من اضطرابات مؤقتة في التوزيع، مؤكدة أن هذه الأشغال تأتي في إطار إيجاد حل فني لإشكالية استمرت لسنوات.

وطمأنت الشركة المواطنين بأن الوضع سيعود إلى طبيعته تدريجيا خلال 72 ساعة.