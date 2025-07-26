قال وزير تمكين الشباب والتشغيل والرياضة والخدمة المدنية محمد عبد الله لولي إن برنامج “مشروعي مستقبلي لسنة 2025 يسعى إلى خلق أكثر من 4000 فرصة عمل مباشرة على عموم التراب الوطني.



كما يسعى بحسب الوزير، إلى تمويل ومواكبة 1500مشروع.

وأوضح الوزير، خلال إطلاق المشروع أنه تم وضع مقاربة استراتيجية تقوم على ثلاثة محاور، تهدف إلى تطوير الفرص في القطاعات الإنتاجية وتمويل ومواكبة المشاريع الصغرى والصغيرة. ونوه بأهمية تعزيز فرص التشغيل، واعتماد سلاسة القيمة المبنية على مردودية اقتصادية فعلية.