Close Menu
شاهد البث المباشر لصحراء24
السبت, 26 يوليو
24/24 :
شاهد البث المباشر لصحراء24
شاهد البث المباشر لصحراء24
موري آلو Mauritel
موري آلو

Mauritel
موري آلو

Mauritel

وزير التشغيل: مشروعي مستقبلي سيوفر 4000 فرصة عمل خلال 2025

محمد يوسفبواسطة

قال وزير تمكين الشباب والتشغيل والرياضة والخدمة المدنية محمد عبد الله لولي إن برنامج “مشروعي مستقبلي لسنة 2025 يسعى إلى خلق أكثر من 4000 فرصة عمل مباشرة على عموم التراب الوطني.

كما يسعى بحسب الوزير، إلى تمويل ومواكبة 1500مشروع.
وأوضح الوزير، خلال إطلاق المشروع أنه تم وضع مقاربة استراتيجية تقوم على ثلاثة محاور، تهدف إلى تطوير الفرص في القطاعات الإنتاجية وتمويل ومواكبة المشاريع الصغرى والصغيرة. ونوه بأهمية تعزيز فرص التشغيل، واعتماد سلاسة القيمة المبنية على مردودية اقتصادية فعلية.
وأشار إلى اعتماد مستجدات هيكلية لهذه النسخة من البرنامج تقوم على اعتماد انتقاء محسن يضمن تمويل المشاريع الجادة والقابلة للاستمرار،

 

Mauritel

موري نت
شاركها.

المقالات ذات الصلة