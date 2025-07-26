أفادت مصلحة الاتصالات الإدارية بوزارة الداخلية واللامركزية والتنمية المحلية بأن مقاييس المطر سجلت، خلال الأربع والعشرين ساعة الماضية، تساقط أمطار على ولاية الحوض الشرقي، وذلك على النحو التالي:
* الحوض الشرقي
– النعمة:
أجريف …………70 ملم
النعمه …………35 ملم
مقام التيسير …………..20 ملم
– عدل بكرو:
أقليك أهل أحمد………… 65 ملم
أعوج جنبو…………. 30 ملم
عدل بكرو ………..03 ملم
راس الفيل ………02 ملم
– تمبدغه:
حاسي باب …….25 ملم
تمبدغه ……..24 ملم
طير طوبه ………..10 ملم
أبريدلي……… 08 ملم
أبحيره………. 05 ملم
ولاته:
أحسي الغبره ……..35 ملم
قلب أجمل……….. 10 ملم
ولاته ……….01 ملم