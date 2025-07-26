أفادت مصلحة الاتصالات الإدارية بوزارة الداخلية واللامركزية والتنمية المحلية بأن مقاييس المطر سجلت، خلال الأربع والعشرين ساعة الماضية، تساقط أمطار على ولاية الحوض الشرقي، وذلك على النحو التالي:

* الحوض الشرقي

– النعمة:

أجريف …………70 ملم

النعمه …………35 ملم

مقام التيسير …………..20 ملم

– عدل بكرو:

أقليك أهل أحمد………… 65 ملم

أعوج جنبو…………. 30 ملم

عدل بكرو ………..03 ملم

راس الفيل ………02 ملم

– تمبدغه:

حاسي باب …….25 ملم

تمبدغه ……..24 ملم

طير طوبه ………..10 ملم

أبريدلي……… 08 ملم

أبحيره………. 05 ملم

ولاته:

أحسي الغبره ……..35 ملم

قلب أجمل……….. 10 ملم

ولاته ……….01 ملم