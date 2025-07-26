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السبت, 26 يوليو
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موري آلو Mauritel
موري آلو

Mauritel
موري آلو

Mauritel

أمطار قوية إلى متوسطة في مناطق بالحوض الشرقي

أحمدُ ولد الحسنبواسطة

أفادت مصلحة الاتصالات الإدارية بوزارة الداخلية واللامركزية والتنمية المحلية بأن مقاييس المطر سجلت، خلال الأربع والعشرين ساعة الماضية، تساقط أمطار على ولاية الحوض الشرقي، وذلك على النحو التالي:

* الحوض الشرقي

– النعمة:

أجريف …………70 ملم

النعمه …………35 ملم

مقام التيسير …………..20 ملم

– عدل بكرو:

أقليك أهل أحمد………… 65 ملم

أعوج جنبو…………. 30 ملم

عدل بكرو ………..03 ملم

راس الفيل ………02 ملم

– تمبدغه:

حاسي باب …….25 ملم

تمبدغه ……..24 ملم

طير طوبه ………..10 ملم

أبريدلي……… 08 ملم

أبحيره………. 05 ملم

ولاته:

أحسي الغبره ……..35 ملم

قلب أجمل……….. 10 ملم

ولاته ……….01 ملم

 

Mauritel

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