كشفت نتائج مسابقة دخول السنة الأولى إعدادية في موريتانيا عن قائمة المتفوقين الأوائل على المستوى الوطني للعام الدراسي 2025، وجاء في مقدمتهم خدج أحمد سيدامين من ولاية داخلت نواذيبو، التي حصدت المرتبة الأولى وطنيًا.

وضمت لائحة المتفوقين الأوائل كلاً من:

فاطمة أيده محمد البشير (الحوض الشرقي)

رضوان محمد الأمين الطالب (الحوض الغربي)

يعقوب محمد أسويد بلال (لعصابة)

علي حمزة جالو (كوركول)

إنجيه محفوظ اعبيدي (لبراكنه)

خدجة محمد عالي بيباه (اترارزة)

أحمد محمد الزامل (آدرار)

المصطفى إنلل داود (تكانت)

بانو دمب چارا (كيديماغا)

أم البنين معاوية أنتهاه (تيرس زمور)

السالمة المختار النش الشيخ الحسن (إينشيري)

الخير لمهابه رمظان (نواكشوط الشمالية)

منتاتة سيدي الوافي (نواكشوط الغربية)

مريم محمد عالي التاه ومريم عبد الرحمن المصطفى (نواكشوط الجنوبية)

وقالت وزيرة التربية وإصلاح النظام التعليمي في موريتانيا، الدكتورة هدى باباه، في تدوينة نشرتها على صفحتها الرسمية بموقع فيسبوك، إن هذه النتائج تعكس ثمرة الجد والاجتهاد والعمل الدؤوب، وترسّخ الثقة في مشروع “المدرسة الجمهورية” الذي يهدف إلى إرساء العدالة وتكافؤ الفرص في التعليم.

وأضافت الوزيرة: “يغمرني الفخر والاعتزاز أمام إنجازكم المشرّف”، متوجهة بالتهنئة للطلاب المتفوقين وأسرهم، ومعلميهم الذين “واكبوا أبناءنا في رحلة التحصيل، وكانوا شركاء في هذا الإنجاز الذي يعكس روح العطاء الوطني والتربوي”، على حد تعبيرها.

كما عبّرت عن أملها في أن يكون هذا التفوق بداية لمسيرة علمية موفقة تسهم في خدمة الوطن ورفعته.