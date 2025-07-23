وقّعت بلدية توجنين، الثلاثاء؛ مذكرة تفاهم مع مركز الدراسات والأبحاث التربوية، تنضم بموجبها إلى هيئة تنسيقية تُعرف بـ“تكتل المجموعة المتحدة للتعليم”.

ووقّع الاتفاقية عن البلدية العمدة أحمد سالم ولد الفيلالي، وعن المركز رئيسه محمد المختار ولد حنده.

وقال عمدة البلدية أحمد سالم ولد الفيلالي، إن البلدية وافقت تلقائيًا على التعاون مع مجموعة من خبراء التعليم، “إيمانًا بأهمية الشراكة في تحقيق نجاحات تستفيد منها مدارس توجنين وطلابها وأولياؤهم” وفق قوله.

وأشار رئيس مركز الدراسات والأبحاث التربوية، محمد المختار ولد حنده، إلى أن بلدية توجنين هي ثاني بلديات العاصمة توقّع هذه المذكرة.

وأكد أن انضمامها “يعكس قناعة بأهمية التنسيق بين المؤسسات العمومية والمراكز المتخصصة” على حد قوله.