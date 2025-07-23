قالت الشرطة الموريتانية، إنها أوقفت عددا من المشتبه بهم في تنفيذ عمليات سطو وسلب تحت تهديد السلاح، في مقاطعة تيارت بولاية نواكشوط الشمالية.

وأضافت الشرطة في بلاغ لها اليوم الأربعاء، إن مفوضية الشرطة في تيارت2، تلقت شكاية من مواطنين تعرضوا لعمليات سطو، قام خلالها المشتبه بهم بالإستيلاء على عدد من الهواتف الذكية، وسلب مبالغ مالية، وإرغام الضحايا تحت التهديد على فتح الرموز السرية لحساباتهم البنكية.

وأشارت إلى أن فرقة البحثو التحري، باشرت بحثا فنيا وميدانيا، تمكنت على إثره من القبض على المشتبه بهم، البالغ عددهم 4 أشخاص، إضافة إلى مشتبه به يقوم بشراء المسروقات، والتي ضبط كثير منها لدى العصابة، حسب بيان الشرطة.

وأكدت أنه أثناء التفتيش وجدت بحوزة المشتبه بهم بعض الأسلحة البيضاء التي تستخدم للسطو.

كما كشفت الشرطة عن تفكيك شبكة تقوم بتهريب الهواتف الذكية إلى إحدى دول الجوار، مؤكدة أن البحث مايزال جاريا في القضية،متعهدة بتقديم المزيد من التفاصيل في وقت لاحق.