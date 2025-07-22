أعلن الجيش المالي مصادر كمية كبيرة من المعدات التي قال إنها كانت موجهة لدعم جماعة مسلحة تنشط داخل البلاد.

وأوضح الجيش في بيان، أن المواد المصادرة شملت 20 زورقاً مطاطياً مزوداً بأجهزة نفخ، و4000 عمامة، و3280 زوجاً من الأحذية العسكرية، و4000 زياً عسكرياً مموهاً، و100 زي بلون الكاكي، إضافة إلى أكثر من 4000 شارة وميدالية تحمل شعار الجماعة.

وأشار إلى أن الشحنة، التي تضم أيضاً 25 صندوقاً من القمصان، صُنعت في دولة آسيوية قبل أن تُنقل إلى إحدى دول المنطقة، دون تحديد اسم تلك الدولة.

ولفت الجيش إلى أن العملية جاءت نتيجة تنسيق بين أجهزة الاستخبارات في دول “تحالف دول الساحل”، بدعم من “دولة شقيقة”، في إشارة إلى دولة لم يتم تسميتها.

وقال الجيش إن هذه المصادرة “تعكس ما وصفه بتورط جهات أجنبية في دعم الجماعات الإرهابية”، وأن السلطات القضائية المختصة فتحت تحقيقاً لكشف ملابسات القضية.