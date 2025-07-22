أعلنت البرتغال اليوم الثلاثاء؛ “دعمها الكامل لمبادرة الحكم الذاتي للصحراء، باعتبارها الأساس البناء والأكثر جدية ومصداقية لتسوية هذا النزاع”.

جاء الإعلان في بيان مشترك عقب لقاء جمع وزير الشؤون الخارجية والتعاون الإفريقي والمغاربة المقيمين بالخارج ناصر بوريطة، ووزير الدولة البرتغالي للشؤون الخارجية باولو رانجيل، في لشبونة.

وأشار البيان إلى قرار مجلس الأمن رقم 2756، وما يتضمنه من تأكيد على مسؤولية الأطراف في السعي نحو حل سياسي واقعي وعملي ودائم قائم على التوافق.

وتنضم البرتغال إلى عدد من الدول التي أعلنت دعمها لمبادرة الحكم الذاتي، التي طرحها المغرب أمام الأمم المتحدة عام 2007.