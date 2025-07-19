وقعت وزارة التنمية الحيوانية الموريتانية، ممثلة في المركز الوطني للبحوث وتنمية الثروة الحيوانية والنظام الرعوي (ONARDEP)، يوم الجمعة، اتفاقية شراكة علمية مع معهد IZS TERAMO الإيطالي، وهو أحد المراجع العالمية المتخصصة في الأمراض الحيوانية المشتركة التي تنتقل إلى البشر.

وتنص الاتفاقية على تعزيز التعاون في مجال التكوين والبحث العلمي، عبر إتاحة فرص تدريب للخبرات الوطنية والمشاركة في أبحاث متقدمة.

كما سيتولى فريق وطني، بالتعاون مع المعهد الإيطالي ومعاهد أميركية متخصصة، تطوير اختبارات ELISA FVR للكشف المبكر عن فيروس حمى وادي الرفت لدى الإبل، في خطوة من المتوقع أن تعود بفوائد علمية واقتصادية على البلاد.

ويأتي توقيع الاتفاقية بعد لقاء عقده وزير التنمية الحيوانية المختار گاگيه مع مدير معهد IZS TERAMO في مايو الماضي، على هامش الاجتماع العام للمنظمة العالمية للصحة الحيوانية في باريس.