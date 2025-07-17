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الخميس, 17 يوليو
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موري آلو Mauritel
موري آلو

Mauritel
موري آلو

Mauritel

موريتانيا تقرر إنشاء وحدة تدريس جامعي لأبناء الجالية في السعودية

سيدي محمد شمّادبواسطة

قررت الحكومة الموريتانية، إنشاء وحدة تدريس جامعي لصالح أبناء الجالية الموريتانية المقيمة في المملكة العربية السعودية.

وجاء في مذكرة عمل صادرة عن وزير التعليم العالي والبحث العلمي، يعقوب ولد أمين،  أن لجنة فنية تم تشكيلها للتحضير لإنشاء وتفعيل هذه الوحدة الدراسية.

وتضم اللجنة كلا من:

• محمد الأمين حمادي، مدير التوجيه والمنح، رئيسا.

• محمد الأمين إبراهيم نابغ، رئيس جامعة نواكشوط، عضوا.

  المختار بيه، مدير مركز الكفين عن بعد، عضوا.

• مريم باب أحمد، المستشارة الثقافية بالسفارة الموريتانية في السعودية، عضوا.

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موري نت
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