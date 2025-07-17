وقعت وزارة الزراعة والسيادة الغذائية الموريتانية والاتحادية الوطنية للزراعة، ليل الأربعاء/الخميس، اتفاقية لخفض سعر الأرز الموريتاني بنوعيه الخام والأبيض.

وتحدد الاتفاقية سعر طن الأرز الخام بـ14 ألف أوقية جديدة، وطن الأرز الأبيض بـ28 ألف أوقية جديدة.

ووقع الاتفاقية كل من وزير الزراعة، أمم ولد بيباته، ورئيس الاتحادية الوطنية للزراعة جا آدما عمار.

وقال الوزير بالمناسبة، إن القطاع المروي شهد “تحسنًا كبيرًا” خلال السنوات الأخيرة، تمثل في توسع المساحات المزروعة وارتفاع الإنتاج، بفضل صيانة المحاور المائية ودعم المدخلات ومكافحة الآفات، وفق قوله.

وأشار إلى أن المساحة المزروعة بلغت 52 ألف هكتار، بمعدل إنتاج يقدر بـ6 أطنان للهكتار.

وأكد عزم الحكومة على دعم المزارعين ومواكبتهم لتحقيق السيادة الغذائية، بحسب ما قال.