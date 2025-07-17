Close Menu
شاهد البث المباشر لصحراء24
الخميس, 17 يوليو
24/24 :
شاهد البث المباشر لصحراء24
شاهد البث المباشر لصحراء24
موري آلو Mauritel
موري آلو

Mauritel
موري آلو

Mauritel

رئيس وزراء إسبانيا يشيد في نواكشوط بفوائد الهجرة “المنظمة”

أحمدُ ولد الحسنبواسطة
FILE - Spain's Prime Minister Pedro Sanchez poses for a portrait after an interview with The Associated Press at the Moncloa Palace in Madrid, Spain, June 27, 2022. Spanish Prime Minister Pedro Sánchez says that he will consider resigning after what he calls “spurious” corruption allegations against his wife led to a judicial investigation being opened on April 24, 2024. Sánchez said in a letter posted on his X account that while the allegations against his wife Begoña Gómez are false, he is canceling his public agenda until Monday when he announce whether he will continue or step down. (AP Photo/Bernat Armangue, File)

أشاد رئيس الوزراء الإسباني بيدرو سانشيز في العاصمة الموريتانية نواكشوط بفوائد الهجرة التي ساهمت في “تقدم” بلاده و”وضعها الاقتصادي الجيد”، لكنه أعرب عن أمله أن تكون “منتظمة ومنظمة”.

وفي بيان في نواكشوط، وبحضور الرئيس الموريتاني محمد ولد الشيخ الغزواني، تحدث رئيس الوزراء الإسباني عن “تنمية الدول التي أصبحت اليوم متلقية (لتدفقات المهاجرين)، مثل إسبانيا” التي كانت في السابق بلدا للهجرة.

وقال إن “تقدم إسبانيا اليوم ووضعها الاقتصادي القوي يعود الفضل فيه بشكل كبير إلى مساهمة الهجرة، إلى هؤلاء الأشخاص الذين قدموا إلى هنا لتطوير مشاريعهم الحياتية”.

وأعرب عن دعمه للتعاون “مع دول مثل موريتانيا”، ولكن “لضمان هجرة آمنة ومنتظمة ومنظمة، بما يعود بالنفع على مجتمعاتنا”.

كما وقع الوفدان الموريتاني والإسباني في نواكشوط الأربعاء أربع اتفاقيات في مجالات النقل والبنية التحتية والضمان الاجتماعي والأمن السيبراني والحدائق الوطنية، وفق بيان صادر عن الحكومة الإسبانية.

كان سانشيز قد زار ثلاث دول في غرب إفريقيا تشكل نقاط انطلاق للمهاجرين، بينها موريتانيا، في نهاية أغسطس 2024، للمساعدة في تطوير “الهجرة الدائرية.

Mauritel

موري نت
شاركها.

المقالات ذات الصلة