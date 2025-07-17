أشاد رئيس الوزراء الإسباني بيدرو سانشيز في العاصمة الموريتانية نواكشوط بفوائد الهجرة التي ساهمت في “تقدم” بلاده و”وضعها الاقتصادي الجيد”، لكنه أعرب عن أمله أن تكون “منتظمة ومنظمة”.

وفي بيان في نواكشوط، وبحضور الرئيس الموريتاني محمد ولد الشيخ الغزواني، تحدث رئيس الوزراء الإسباني عن “تنمية الدول التي أصبحت اليوم متلقية (لتدفقات المهاجرين)، مثل إسبانيا” التي كانت في السابق بلدا للهجرة.

وقال إن “تقدم إسبانيا اليوم ووضعها الاقتصادي القوي يعود الفضل فيه بشكل كبير إلى مساهمة الهجرة، إلى هؤلاء الأشخاص الذين قدموا إلى هنا لتطوير مشاريعهم الحياتية”.

وأعرب عن دعمه للتعاون “مع دول مثل موريتانيا”، ولكن “لضمان هجرة آمنة ومنتظمة ومنظمة، بما يعود بالنفع على مجتمعاتنا”.

كما وقع الوفدان الموريتاني والإسباني في نواكشوط الأربعاء أربع اتفاقيات في مجالات النقل والبنية التحتية والضمان الاجتماعي والأمن السيبراني والحدائق الوطنية، وفق بيان صادر عن الحكومة الإسبانية.

كان سانشيز قد زار ثلاث دول في غرب إفريقيا تشكل نقاط انطلاق للمهاجرين، بينها موريتانيا، في نهاية أغسطس 2024، للمساعدة في تطوير “الهجرة الدائرية.