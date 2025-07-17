أُعلن اليوم الخميس؛ من مدينة نواذيبو، عن إطلاق مشروع إنساني لدعم المهاجرين غير النظاميين الناجين من الغرق، يستهدف 6000 مستفيد، ويمتد على مدى 18 شهراً، بسقف مالي قدره مليون و30 ألف يورو.

ويشمل المشروع تقديم مساعدات غذائية، ورعاية صحية، ودعماً نفسياً، إضافة إلى تحسين البنية التحتية وتعزيز التنسيق مع السلطات المحلية لضمان استجابة فعالة، وفق القائمين عليه.

ويأتي المشروع ضمن تعاون بين الهلال الأحمر الموريتاني والصليب الأحمر الفرنسي، وبدعم من السلطات الوطنية.

وقال رئيس الهلال الأحمر الموريتاني، بلاه ولد مكيه، إن المشروع يأتي استجابة لتحديات الهجرة، ويركز على نقاط النزول الحرجة، خصوصاً في نواذيبو التي تُعد محطة رئيسية في مسارات الهجرة، على حد وصفه.

وكانت السلطات الموريتانية قد أحبطت خلال الأشهر الماضية عشرات المحاولات، واعترضت أكثر من ثلاثين ألف مهاجر بين يناير ونهاية أبريل 2025، كما فككت 88 شبكة تهريب.

وتُجمع منظمات غير حكومية على أن الهجرة لم تعد “مسار عبور عابر، بل تحولت إلى خط هجرة دائم”، في ظل التدهور السياسي والأمني في عدد من دول المصدر.