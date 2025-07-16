أعلنت الحكومة الموريتانية اليوم الأربعاء عن تنظيم مؤتمر وطني لتمكين الشباب، قالت إنه يهدف إلى تعزيز مشاركة هذه الفئة في التنمية الوطنية وتحفيز روح المبادرة والابتكار.

وقال وزير تمكين الشباب والتشغيل والرياضة والخدمة المدنية، محمد عبد الله ولد لولي، في مؤتمر صحفي بنواكشوط، إن المؤتمر سينظم على ثلاث مراحل، تبدأ من 28 يوليو بفعاليات محلية في مقاطعات البلاد، تليها فعاليات جهوية تجمع ممثلي الشباب على مستوى الولايات، ثم مؤتمر نهائي في نواكشوط بحضور رئيس الجمهورية محمد ولد الشيخ الغزواني.

وأضاف أن البرنامج يتضمن مسابقات لأفضل المبادرات والمشاريع في مجالات ريادة الأعمال والخدمة المدنية، إلى جانب أنشطة رياضية وثقافية وفنية، مع تكريم المبادرات الأكثر تأثيرًا.

وتشمل الفعاليات أيضًا ورش عمل حول البحث عن فرص العمل، وجلسات تدريبية في ريادة الأعمال، وحوارات توعوية حول قضايا الشباب وأهمية الخدمة المدنية.