قال الرئيس الموريتاني محمد ولد الشيخ الغزواني اليوم الأربعاء إن العلاقات بين بلاده وإسبانيا تمثل نموذجًا لشراكة قائمة على الصداقة والاحترام المتبادل، مشيدًا بمتانة التعاون الثنائي بين نواكشوط ومدريد في مجالات متعددة.

وجاءت تصريحات الغزواني خلال مؤتمر صحفي مشترك في القصر الرئاسي بنواكشوط مع رئيس الحكومة الإسبانية بيدرو سانشيز، عقب ختام الدورة الأولى من الاجتماع رفيع المستوى بين البلدين.

وأضاف الغزواني أن المباحثات تناولت قضايا ذات أولوية، من بينها الأمن والتنمية والهجرة وحماية البيئة، إضافة إلى آفاق التعاون في مجال الطاقات المتجددة.

وأشاد الرئيس الموريتاني بالتزام الحكومة الإسبانية بدعم القضايا العادلة وتعزيز السلام والأمن على الصعيدين الإقليمي والدولي، معتبرًا أن ذلك يعكس روح التضامن والمسؤولية المشتركة.

كما ثمّن الغزواني ما وصفه بـ “القيادة الرشيدة” لسانشيز، مؤكدًا أن نتائج الاجتماع تمثل دفعة قوية لتعزيز الشراكة الاستراتيجية بين موريتانيا وإسبانيا، خاصة في ظل التحديات التي تواجه منطقة الساحل والقارة الإفريقية.

وكان سانشيز قد وصل نواكشوط صباح الأربعاء على رأس وفد وزاري رفيع، في زيارة رسمية تستمر ليوم واحد، تهدف إلى توطيد العلاقات الثنائية وفتح آفاق جديدة للتعاون السياسي والاقتصادي بين البلدين.