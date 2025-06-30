قام وفد من السلطات الإدارية بولاية إينشيري شمال موريتانيا، بزيارة لموقع تازيازت المعدني،خلال 29 إلى 30 يونيو 2025.

وضم الوفد، والي إينشيري ورئيس المجلس الجهوي في إينشيري وحاكم بنشاب ونائب بنشاب وعمدة بنشاب ومسؤولي الدرك الوطني والحرس الوطني ومسؤولين محليين وجهويين مرموقين آخرين، واستقبلته الإدارة العامة لتازيازت ونائب رئيس العلاقات الخارجية ومديرة العلاقات المجتمعية وأعضاء آخرين من الإدارة.

وتفقد الوفد بحسب الشركة، منشآت المخيم وحفرة الفرع الغربي (West Branch) ومصنع المعالجة، ما سمح بإلقاء الضوء على حجم العمليات ومعايير السلامة المطبقة في المنجم.

وقدّم للوفد، عرض شامل حول مبادرات الاستثمار المجتمعي والجهود المبذولة في المجال البيئي وتطوير المحتوى المحلي وبرامج رفاهية الموظفين.

وأكدت إدارة تازيازت التزام المؤسسة بالشراكة والتقدم المتقاسم مع ولاية إينشيري – وخاصة من خلال مشاريع صندوق تازيازت -، مع التركيز على الشفافية والمشاركة المحلية والفوائد المستدامة.

وقالت الشركة، إن هذه الزيارة، تجسّد “إرادتنا الثابتة للمحافظة على حوار مفتوح مع الأطراف ذات المصلحة وترقية جهود التعاون من أجل تنمية مستدامة سواء كانت على الصعيد الجهوي أو الوطني.”

وطني.

وتبرهن هذه الزيارة بحسب الشركة، على الالتزام المشترك بين تازيازت والمؤسسات العمومية لصالح التنمية الجهوية والتعاون.