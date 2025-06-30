قال الأمين العام لوزارة العمل الاجتماعي والطفولة والأسرة الموريتانية حمودي شيخنا عالي، إن “التعداد العام للسكان والمساكن لسنة 2024 أثبت أن نسبة 10% من سكان موريتانيا يعانون من أحد أشكال الإعاقة.”

جاء ذلك اليوم الاثنين في نواكشوط، خلال تخليد اليوم الوطني للأشخاص ذوي الإعاقة، تحت شعار “متحدون في العمل من أجل مجتمع شامل”.

وأشار إلى أن تلك النسبة، بالغة “الدلالة”، وتعكس حجم التحدي، وتحفز “أكثر على مضاعفة الجهود لتعزيز الإدماج وضمان تكافؤ الفرص.”

وأضاف أن الإنجازات “التي تحققت في السنوات الأخيرة تؤكد أن موريتانيا تمضي بثبات في مسار تعزيز حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة.”