قال سفير المملكة العربية السعودية لدى موريتانيا، عبد العزيز بن عبد الله الرقابي، إن حجم صادرات موريتانيا إلى السعودية، بلغ ” نحو 30 مليون دولار تقريباً” خلال عام 2024.

وأشار خلال انطلاق أشغال المنتدى الاقتصادي السعودي الموريتاني الثالث اليوم الاثنين بنواكشوط، إلى أن “حجم صادرات بلاده إلى موريتانيا بلغ “نحو 32 مليون دولار تقريباً.”

وحث رجال الأعمال السعوديين على أن تكون استثماراتهم في موريتانيا امتداداً للعلاقات التاريخية، حسب الوكالة الموريتانية للأنباء (رسمية).

كما طالبهم بحسب ذات المصدر، باقتناص “الفرص الكثيرة في مجالات الصناعة والتعدين والزراعة.”