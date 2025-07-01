اتفق الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون ونظيره السنغالي باسيرو ديوماي فاي، الاثنين، على إعادة صياغة الشراكة بين بلديهما، وذلك خلال لقائهما في مدينة إشبيلية الإسبانية، في وقت تتواصل فيه عملية انسحاب القوات الفرنسية من السنغال بموجب اتفاق مشترك.

اللقاء، الذي عُقد على هامش المؤتمر الدولي الرابع لتمويل التنمية، يأتي في لحظة مفصلية من العلاقات الثنائية، إذ تسلمت السلطات السنغالية منذ مارس الماضي ثلاث قواعد عسكرية كانت تحت سيطرة القوات الفرنسية، بينها قاعدة “كونتر أميرال بروتيه” الواقعة بميناء داكار، على أن تُسلم ثلاث قواعد أخرى بحلول سبتمبر 2025.

ويمثل هذا الانسحاب تطبيقًا لرؤية أعلنها الرئيس فاي عام 2024، تهدف إلى ترسيخ السيادة الوطنية وتقليص الوجود العسكري الأجنبي، وهو ما يعتبره مراقبون تحوّلًا استراتيجيًا في العلاقة مع باريس.

ورغم تقليص التعاون العسكري، شدد الجانبان على أهمية الحفاظ على علاقات قوية في مجالات أخرى.

وقال الرئيس فاي إن المحادثات تناولت تعزيز التعاون الثنائي، إضافة إلى قضايا إقليمية ودولية، مؤكدًا التزام الطرفين بتطوير شراكة قائمة على الاحترام المتبادل.