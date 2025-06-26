أعلنت الشرطة الوطنية الموريتانية، اليوم الخميس، تفكيك شبكة إجرامية متخصصة في تهريب المهاجرين، وإنقاذ 31 شخصا ضمنهم موريتاني كانت تخفيهم الشبكة.

وقالت الشرطة في إيجاز نشرته عبر صفحتها على الفيسبوك، إن العملية نفذتها فرقة البحث التابعة للمكتب المركزي لمكافحة تهريب المهاجرين والاتجار بالبشر.

وأضافت أن الشبكة يقودها المدعو “م. س” من جنسية إفريقية، وتضم في عضويتها ثلاثة أجانب آخرين.

وأوضحت أن التوقيف جاء إثر “مداهمة منزل في نواكشوط كانت الشبكة تستخدمه لإخفاء ضحاياها، حيث تم إنقاذ 31 شخصاً، بينهم مواطن موريتاني، بينما نُقل الضحايا الأجانب إلى مركز الإيواء تمهيداً لإعادتهم إلى بلدانهم”.

وأشارت الجهات الأمنية إلى أن المواطن الموريتاني وضع تحت ضمانة ذويه، فيما تم حجز بعض الألبسة التي كانت تُستخدم في محاولات الهجرة غير النظامية عبر البحر.