قالت الحكومة الموريتانية، اليوم الخميس، إن استثمار 57 مليار أوقية لتحسين نظافة نواكشوط وتحويلها إلى عاصمة عصرية، لن يُؤتي ثماره دون انخراط فعلي من المواطنين.

جاء حديث الحكومة على لسان الوزير المنتدب لدى وزير الداخلية المكلف باللامركزية والتنمية المحلية، يعقوب سالم فال، خلال جولة ميدانية أداها اليوم الخميس لنقاط تجميع النفايات بولايتي نواكشوط الشمالية والغربية.

ودعا الوزير السكان إلى التعاون مع الجهات المختصة لإنجاح جهود النظافة وتحقيق التحول المنشود في وجه المدينة.

وأضاف الوزير أن عملية تنظيف العاصمة ستتواصل حتى تحقق أهدافها، “تنفيذا لتعليمات رئيس الجمهورية محمد ولد الشيخ الغزواني، الساعية إلى بناء عاصمة عصرية تليق بموريتانيا الجديدة.

وأكد الوزير أن “الرهان الحقيقي اليوم لا يقتصر على الوسائل المادية، بل يتطلب تغيير العقليات وترسيخ ثقافة الوعي المدني لدى المواطن”.

واعتبر الوزير أن نظافة نواكشوط جزء جوهري من البرنامج الاستعجالي لتحسين صورة العاصمة، مشددا على أن الحفاظ على هذه الجهود يتطلب مساهمة الجميع، من القاعدة إلى القمة.