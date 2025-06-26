افتتحت شركة “نيكسان” (Nexans) الفرنسية، العاملة في مجال تصنيع الكابلات وحلول الطاقة، فرعًا ومعرضًا دائمًا في العاصمة الموريتانية نواكشوط، بالتعاون مع شركة “تشييد” المحلية ومجموعة “AON”.

ووفق القائمين على المشروع، يهدف المعرض إلى تسويق تجهيزات كهربائية ومنتجات في مجالات الألياف البصرية والطاقة المتجددة، في ظل توسع مشاريع البنية التحتية والطاقة في البلاد.

وقالت سلمى العلمي، ممثلة “نيكسان” في شمال إفريقيا، إن افتتاح المعرض يأتي في سياق خطط الشركة لتوسيع نشاطها في المنطقة، مشيرة إلى أنه يوفر منصة لعرض منتجاتها أمام الفاعلين في السوق الوطنية.

من جانبه، قال الحمد ولد الصادق، المدير العام لشركة “تشييد”، إن المشروع يمثل فرصة لتعزيز التبادل التقني مع شركاء دوليين، فيما وصف محمد الأمين ولد انويكظ، رئيس مجموعة “AON”، المبادرة بأنها تعكس تعاونًا بين القطاعين العام والخاص في مجالات الكهرباء والبنية التحتية.