أوقف المكتب المركزي لمكافحة المخدرات والمؤثرات العقلية، ثلاثة أشخاص في مقاطعتي عرفات وتفرغ زينه، يوم الاثنين الماضي، بعد ضبط كميات “معتبرة” من المخدرات بحوزتهم.

وأوضح بيان نشرته الشرطة الموريتانية أن من بين الكميات “حبوب أكستاسي، قطع من مخدر راتنج القنب، وقنينة خمر، وبقايا وأدوات استعمال مخدر الكوكايين”.

وأضاف أن “شرطة مكافحة المخدرات تواصل تعميق البحث في الموضوع سبيلا إلى الوصول لمصادر هذه الحبوب”.

ويأتي ذلك في إطار “خطتها لمحاربة كافة أشكال ومظاهر استيراد وبيع واستعمال المخدرات والمؤثرات العقلية”، وفق البيان.