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موري آلو

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الحوض الشرقي.. الدرك يوقف شاحنة محملة بالبنزين يرجح أنها مهرّبة

مريم المنيربواسطة

أوقف مركز الدرك الوطني بأم اعشيش في مقاطعة آمرج التابعة لولاية الحوض الشرقي الموريتانية، “حافلة محملة بكمية كبيرة من البنزين”، مرجحا أنها “كانت في طريقها للتهريب”.

وأوضح الدرك في بيان نشره اليوم الثلاثاء، أن هذه الكمية تقدر بـ3400 لتر.

وأضاف أن السلطات المختصة فتحت تحقيقا “لتحديد هوية المتورطين وظروف ووجهة الشحنة”، مؤكدا “مواصلة التحريات للكشف عن الشبكة التي تقف وراء هذه العملية”.

وتأتي العملية حسب البيان “في إطار الجهود المتواصلة التي تبذلها مصالح الدرك الوطني لمكافحة التهريب والأنشطة غير القانونية عبر الحدود”.

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موري نت
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