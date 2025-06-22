انطلقت، بمدينة خريبكة، المغربية فعاليات الدورة الـ25 من المهرجان الدولي للسينما الإفريقية، والذي يستمر إلى غاية 27 يونيو الجاري، بتكريم السينما الموريتانية.

وتم خلال الحفل الافتتاحي للمهرجان، الاحتفاء بالسينما الموريتانية من خلال تكريم أحد أبرز وجوهها، المخرج عبد الرحمن سيساكو، الذي يعد من القلائل في إفريقيا الذين حظوا بشهرة واسعة على الساحة الدولية. حيث سبق للمخرج الموريتاني أن حصل على جائزة “سيزار” لأفضل مخرج عن فيلمه الشهير”تمبكتو”.

وأكد مدير مهرجان خريبكة للسينما الإفريقية، عز الدين كريران، في كلمة بالمناسبة، أن السينما الموريتانية عرفت تطورا لافتا خلال السنوات الأخيرة، معتبرا حضورها علامة بارزة تميز هذه التظاهرة الفنية ذات المكانة المرموقة في المشهد السينمائي الإفريقي.

وأوضح كريران أن السينما الإفريقية قطعت أشواطا هامة وحققت تقدما كبيرا في مختلف مجالات الإبداع، مضيفا أن الانتاج السينمائي في القارة أصبح اليوم يفرض نفسه بقوة كطاقة إبداعية على الساحة الدولية.

من جهته، قال سفير موريتانيا بالمغرب، أحمد ولد باهية، إن تكريم السينما الموريتانية في هذه الدورة يأتي كمحطة جديدة تعزز التعاون بين البلدين، وتؤسس لآفاق أرحب من الشراكة وتبادل الخبرات في المجال السينمائي.

كما تطلع الدبلوماسي الموريتاني إلى الاستفادة من التجربة السينمائية المغربية، مضيفا أن مهرجان خريبكة الدولي للسينما الإفريقية قد راكم، على مدى عقود، تجارب ناجحة ساهمت في ترسيخ قيم المهنية والاحترام والعمل الثقافي الجاد، ليس في المغرب فقط، بل على مستوى القارة الإفريقية ككل، منذ انطلاقته الأولى سنة 1977.