عبّر المدير التنفيذي الممثل لدول غرب أفريقيا لدى صندوق النقد الدولي ووتابونا واتارا، اليوم الثلاثاء، عن ارتياح مؤسسته للنتائج التي أحرزتها موريتانيا في المجال الاقتصادي.



جاء ذلك خلال لقاء جمعه بالوزير الأول الموريتاني المختار ولد اجاي، أشاد خلاله بالدعم الذي بذلته الحكومة الموريتانية، من أجل انتخابه عضوا في المجلس التنفيذي لصندوق النقد الدولي.



وفي الوقت الذي أشاد المدير بوتيرة نموّ الاقتصاد الموريتاني، تشير توقعات صندوق النقد إلى تباطؤه إلى 4.2% في 2025، مقارنة بـ 4.6% لعام 2024، “لضعف القطاع الاستخراجي مقابل بداية استغلال مشاريع الغاز.”



وعبر واتارا ممثل غرب أفريقيا لدى الصندوق، عن استعداد مؤسسته لمواكبة موريتانيا في جهودها الرامية إلى تحقيق التقدم الاقتصادي والاجتماعي المنشود ورفع التحديات المطروحة في هذا المجال.



وأعرب عن امتنانه للرئيس محمد ولد الشيخ الغزواني، والوزير الأول، وأعضاء الحكومة ومحافظ البنك المركزي الموريتاني، على ما قدموه له من تسهيلات مكنته من أداء مهمته، وفق تصريح للوكالة الموريتانية للأنباء.

واستقبلت موريتانيا في الأسابيع الأخيرة بعثات رفيعة المستوى من صندوق النقد الدولي، وسط مخاوف لدى مراقبين من فرض الصندوق إصلاحات اقتصادية على الدولة الموريتانية، من بينها خصخصة قطاعات عمومية.