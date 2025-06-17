عاد الفوج السابع والأخير من الحجاج البالغ 411 حاجا، زوال اليوم الثلاثاء إلى نواكشوط قادما من المملكة العربية السعودية، بعد أداء فريضة الحج.



وقال رئيس الوفد وزير الشوؤون الإسلامية “إنه لم تُسجل، ولله الحمد، أي حالة وفاة بين الحجاج الموريتانيين، مؤكدا أن الحج هذه السنة شهد تحسنا على كافة الأصعدة.” في تصريح للوكالة الموريتانية للأنباء.



وأكد الوزير أن موسم الحج “كان ناجحا بشكل باهر” راداً الفضل في ذلك لتعليمات الرئيس غزواني “الصارمة ببذل الغالي والنفيس لكي يكون حج هذه السنة مميزا، وبمواكبة الحجاج في جميع محطات مناسك الحج.”



ونوه بالخطة العملية التي رسمتها وزارة الشؤون الإسلامية والتعليم الأصلي بدءا “بالتحضير الجيد والاستعداد والتهيئة الدينية والبدنية، وانتهاء بالسكن اللائق والنقل من وإلى الديار المقدسة.”



من جانبه أشار المدير العام المساعد للوكالة الوطنية للطيران المدني باب أحمد ولد محمد ولد باب أحمد، “أن رحلات الحج لهذه السنة تمت بأمن وأمان.”



وأكد أن سلطة الطيران المدني قامت بالتفتيش المطلوب على الطائرات من أجل التأكد من استيفائها معايير السلامة، مشيرا إلى أنه لم تسجل أي عمليات مخلة في مجال النقل الجوي.