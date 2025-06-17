شكّلت أحزاب المعارضة في موريتانيا لجنة فنية لإعداد مقترحات تمثل موقفاً مشتركاً من الحوار الوطني المرتقب، في خطوة تهدف إلى تنسيق مواقف الأحزاب المعارضة وتقديم رؤية موحدة حول طبيعة وشروط الحوار.

و من المقرر أن ترفع اللجنة تقريراً بمقترحاتها إلى أحزاب المعارضة، تمهيداً لعقد اجتماع يضم مختلف الطيف المعارض، بهدف مناقشة تلك المقترحات وتوحيد الموقف بشأن مسار الحوار السياسي المرتقب.

وقال القيادي في حزب التجمع الوطني للإصلاح والتنمية (تواصل)، محمد الأمين شعيب، إن اللجنة المكلّفة ستعمل على إعداد مشاريع مقترحات تتضمن رؤية موحدة للمعارضة، إلى جانب وضع أرضية مشتركة لبرنامج عمل سياسي مشترك، تمهيداً لتحديد الموقف النهائي من الحوار.

وأوضح شعيب في مقابلة مع قناة “صحراء 24، أن تواصل يطمح إلى أن يكون الحوار مختلفاً عن الحوارات السابقة، داعياً إلى أن تبذل الحكومة وكافة الأطراف السياسية “جهوداً جدية وصادقة” لبلوغ هذا الهدف.

وشدد ولد شعيب على أهمية تجاوز الحوارات الشكلية التي لم تحقق نتائج ملموسة في السابق.

وقال القيادي في تواصل، أت الحزب تلقى بالفعل رسالة رسمية من منسق الحوار الوطني، موسى فال، تتضمن مجموعة من الأسئلة المتعلقة بالحوار، لكنه اختار عدم الرد بشكل منفرد، وفضّل انتظار نتائج التشاور مع بقية الأحزاب المشكلة لمؤسسة المعارضة الديمقراطية، ليكون الرد باسم المؤسسة وليس باسم الحزب فقط.

وأضاف أن حزب “تواصل”، باعتباره يتولى رئاسة مؤسسة المعارضة، حريص على أن تكون مواقفه منسجمة مع مكونات المؤسسة، مؤكداً أن منسق الحوار الوطني كان أول من بادر بعد تعيينه لعقد مباحثات مع قيادة الحزب، وناقش معه بشكل مباشر طبيعة الحوار المرتقب والأسس التي يُفترض أن يقوم عليها.