أعلنت عدة دول عربية وإسلامية بينها موريتانيا إدانة الهجمات الإسرائيلية ضد إيران، مشددين على ضرورة احترام سيادة الدول ووحدة أراضيها ومبادئ حُسن الجوار وتسوية النزاعات بالسبل السلمية.

جاء ذلك في بيان مشترك صادر عن وزاء خارجية دول، موريتانيا والأردن والإمارات وباكستان ، والبحرين، وبروناي دار السلام، وتركيا، وتشاد،وغامبيا، والجزائر، وجزر القمر، وجيبوتي، والسعودية، والسودان، والصومال ، والعراق، وعمان، وقطر، والكويت، وليبيا،ومصر.

وأعربت الدول المذكورة “عن قلقها البالغ حيال ما وصفته بـ”التصعيد الخطير”، معتبرين أنه “ينذر بتداعيات جسيمة على أمن واستقرار المنطقة بأسرها”.

وأكد البيان “على ضرورة وقف الأعمال العدائية الإسرائيلية ضد إيران، والتي تأتي في توقيت يشهد فيه الشرق الأوسط مستويات متزايدة من التوتر، وأهمية العمل على خفض التوتر وصولاً إلى وقف لإطلاق النار وتهدئة شاملة” حسب البيان.

وشدد البيان على “أهمية إخلاء منطقة الشرق الأوسط من الأسلحة النووية وغيرها من أسلحة الدمار الشامل وفق القرارات الدولية ذات الصلة ودون انتقائية، والتشديد على ضرورة سرعة انضمام كافة دول المنطقة إلى معاهدة عدم انتشار الأسلحة النووية”.

وطالبت الدولة بضرورة العودة لمسار المفاوضات في أسرع وقت ممكن باعتباره السبيل الوحيد للتوصل إلى اتفاق مستدام حول البرنامج النووي الإيراني، معتبرين أن السبيل الوحيد لحل الأزمات في المنطقة يتمثل في الدبلوماسية والحوار والالتزام بمبادئ حسن الجوار وفقاً لقواعد القانون الدولي وميثاق الأمم المتحدة.