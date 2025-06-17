أعلنت الإدارة الجهوية للصحة في ولاية تيرس زمور شمالي موريتانيا، تسجيل 208 حالات من الإصابة بحمى الضنك على مستوى الولاية خلال الأسابيع الماضية.

وقال المدير الجهوي للصحة بالولاية المصطفي ولد عبد الحي، إن الوضعية الصحية في الولاية مستقرة بعد ظهور عدد من حالات حمى الضنك في الولاية، تماثل أغلبها للشفاء.

وأضاف ولد عبد الحي في تصريح نقلته الوكالة الموريتانية للأنباء (رسمية)، أن أغلب المصابين تماثلوا للشفاء، وبقيت 61 حالة نشطة، أكد أن “وضعيتهم الصحية مستقرة”.

وأضاف أن سبب وجود حمى الضنك هو تكاثر الباعوض في الولاية ، منبها إلى أنه لم يعد هناك ضغط على المؤسسات الصحيةً بعد الأيام الأولى وهناك تناقص مستمر للحالات المسجلة على المقاطعات للأسبوع الرابع .

وأكد أهمية حملة الرش ضد الباعوض التي أطلقتها السلطات المحلية بالتعاون مع شركة اسنيم لأحياء مدينة ازويرت للقضاء على الباعوض، مطالبا المواطنين بالتعاون مع هذه الفرق من أجل القضاء على الباعوض.