أعرب حزب الإنصاف الموريتاني، الجمعة، عن قلقه البالغ إزاء التصعيد الأخير في الشرق الأوسط، مديناً الهجمات الإسرائيلية التي استهدفت مواقع داخل الأراضي الإيرانية، ووصفها بأنها انتهاك لسيادة طهران وخروق للقانون الدولي.

وجاء في بيان للحزب أن “هذه الأعمال العدوانية تمثل خرقًا صارخًا لميثاق الأمم المتحدة”، مؤكدًا تمسكه بموقف بلاده الداعي إلى احترام سيادة الدول وعدم التدخل في شؤونها الداخلية.

ودعا الحزب المجتمع الدولي إلى “تحمل مسؤولياته والتحرك العاجل لوقف التصعيد”، مع التأكيد على ضرورة “العودة إلى الحلول السياسية الشاملة لضمان أمن واستقرار شعوب المنطقة”.

وأضاف أن “الحل العادل والشامل هو السبيل الوحيد لتحقيق الأمن والسلم الدوليين، بعيدًا عن سياسات القوة”.

يأتي هذا البيان في ظل تصاعد التوترات الإقليمية بعد العدوان الإسرائيلي الأخير على إيران، وسط مخاوف من اتساع نطاق المواجهات في منطقة تشهد اضطرابات متواصلة.