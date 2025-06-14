أعلنت الشرطة الموريتانية، أن المكتب المركزي لمكافحة الجريمة السيبرانية، أحال إلى النيابة العامة بولاية نواكشوط الغربية، أربعة مشتبه بهم في مجال الإحتيال الإلكتروني.

وأضافت في منشور لها إن المكتب المركزي لمكافحة الجريمة السبيرانية أوقف المشتبه بهم بعد تحريات ومتابعات معقدة، وذلك بعد تلقي عديد الشكايات من مواطنين تعرضت حساباتهم البنكية للإختراق عن طريق روابط تنتحل أسماء وشعارات مؤسسات مصرفية موريتانية.

وأشارت إلى أن المبالغ المفقودة في هاتين المسطرتين تقدر بما يناهز 13.000.000 أوقية قديمة تم فيها تجميد عشرات الحسابات المصرفية، كما تم حجز مبالغ مالية.