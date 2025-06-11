قال علماء يوم الأربعاء إن شهر مايو 2025 كان ثاني أكثر الشهور حرارة على مستوى العالم منذ بدء تسجيل البيانات، حيث سجلت مناطق في غرينلاند وأيسلندا درجات حرارة تجاوزت المعدلات القياسية، في مؤشر جديد على تسارع تأثيرات تغير المناخ.

وذكرت خدمة كوبرنيكوس لتغير المناخ التابعة للاتحاد الأوروبي (C3S) في نشرتها الشهرية أن متوسط درجات حرارة سطح الأرض في مايو ارتفع بـ1.4 درجة مئوية مقارنة بالفترة ما قبل الصناعية (1850–1900). وأضافت أن الشهر الماضي لم يتجاوزه حرارة سوى مايو 2024، وكان أيضاً ختاماً لثاني أكثر فصول الربيع سخونة في نصف الكرة الشمالي.

وبحسب كوبرنيكوس، فقد تجاوز متوسط درجات الحرارة العالمية 1.5 درجة مئوية فوق مستويات ما قبل الثورة الصناعية خلال 21 شهراً من أصل 22 شهراً ماضية، إلا أن العلماء أشاروا إلى أن هذا الارتفاع المؤقت لا يعني تجاوزاً نهائياً لأهداف اتفاق باريس للمناخ.

وقال كارلو بونتيمبو، مدير خدمة كوبرنيكوس، إن “هذا التراجع المؤقت قد يمنح الكوكب شيئاً من الراحة، لكن من المرجح أن نشهد تجاوزاً جديداً لعتبة 1.5 درجة مئوية في المستقبل القريب بسبب استمرار الاحترار العالمي”.

وأفادت دراسة منفصلة نشرتها مجموعة “ورلد ويذر أتريبيوشن” يوم الأربعاء أن تغير المناخ الناتج عن النشاط البشري تسبب في موجة حر غير معتادة في أيسلندا وغرينلاند خلال مايو، حيث ارتفعت درجات الحرارة هناك بنحو 3 درجات مئوية فوق المعدلات المعتادة، مما أدى إلى تسارع ذوبان الغطاء الجليدي في غرينلاند.

ويُعد حرق الوقود الأحفوري المصدر الرئيسي لانبعاثات غازات الاحتباس الحراري، ويُنظر إليه على أنه المحرك الأساسي لارتفاع درجات حرارة الأرض. وكان عام 2024 الأعلى حرارة على الإطلاق منذ بدء القياسات.