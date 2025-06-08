دعا الرئيس السنغالي باسيرو ديوماي فاي، إلى تعزيز الوحدة الوطنية والحوار، خلال كلمة ألقاها بمناسبة عيد الأضحى، وسط مساعٍ لترسيخ الاستقرار السياسي والاجتماعي في البلاد.

وقال فاي، في تصريح أدلى به من الجامع الكبير في دكار عقب أدائه صلاة العيد، إن «الحفاظ على روح الحوار والتشاور يظل ركيزة أساسية لتعزيز السلام والتماسك الاجتماعي»، في وقت تشهد فيه البلاد حواراً سياسياً مفتوحاً بين مختلف القوى الوطنية.

وأضاف الرئيس السنغالي أن المناسبة «تذكرنا بقيم التضامن والتقاسم والإنصات المتبادل»، موجهاً الشكر لجهود الفاعلين الدينيين، ومربي المواشي، وقطاع النقل، وقوات الأمن في ضمان حسن تنظيم المناسبة.

وأكد فاي التزامه بقيم الوفاق الوطني، في سياق الحوار السياسي الجاري، متمنياً الصحة والسلام والازدهار لجميع الأسر السنغالية، وختم بالدعاء من أجل استقرار البلاد.