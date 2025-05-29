انتُخب الموريتاني سيدي ولد التاه رئيسًا للبنك الإفريقي للتنمية، بعد فوزه في الجولة الثالثة من التصويت الذي جرى، اليوم الخميس، خلال الاجتماعات السنوية للبنك في العاصمة الإيفوارية أبيدجان.

ولد التاه تفوّق على أربعة مرشحين آخرين، من بينهم الزيمبابوي صامويل مونزيل مايمبو، الذي كان قد تصدر الجولة الأولى بأكثر من 40% من الأصوات، بدعم من المساهمين غير الإقليميين. في المقابل، حظي المرشح الموريتاني بدعم قوي من الدول الإفريقية الأعضاء في البنك، في خطوة اعتبرها مراقبون تعبيرًا عن رغبة القارة في تعزيز حضورها في قيادة المؤسسات المالية القارية.

وضمت قائمة المرشحين المنافسين أيضًا السنغالي أمادو هوت، والتشادي محمد عباس تولي، والجنوب إفريقية بجابوليل سوازي تشابالالا.

ويأتي انتخاب ولد التاه خلفًا للنيجيري أكينومي أديسينا، الذي شغل المنصب لعشر سنوات، ويتولى الرئيس الجديد مهامه لولاية من خمس سنوات قابلة للتجديد مرة واحدة فقط.

وتنعقد اجتماعات البنك الإفريقي للتنمية في أبيدجان من 26 إلى 30 مايو، بمشاركة ممثلين عن 81 دولة مساهمة.

ويحمل سيدي ولد التاه تجربة طويلة في العمل الاقتصادي والمالي، وكان يشغل منصب المدير العام للمصرف العربي للتنمية الاقتصادية في إفريقيا (باديا)، كما تولى في وقت سابق وزارة الشؤون الاقتصادية والتنمية في موريتانيا.