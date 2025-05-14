أصدرت المحكمة المختصة في الجرائم المتعلقة بالفساد، شهر ديسمبر من العام 2023، أحكاما متفاوتة على الرئيس الموريتاني السابق وخمسة من المشمولين معه في الملفهم هم: محمد سالم ولد إبراهيم فال المدير الأسبق للشركة الوطنية للكهرباء “صوملك”، ويعقوب ولد العتيق (مقاول)، ورئيس منطقة نواذيبو الحرة الأسبق محمد ولد الداف، ورجل الأعمال محمد الأمين ولد بوبات، ومحمد ولد امصبوع (صهر الرئيس السابق).

ومن المنتظر أن تنطق الغرفة الجزائية الجنائية في محكمة الاستئناف بولاية نواكشوط الغربية، اليوم الأربعاء، بالحكم في الطعن الذي تقدم به المشمولون في الملف، فما أبرز الأحكام الصادرة في حقهم قبل الاستئناف؟.

ــ دانت المحكمة المختصة في الفساد المتهم الرئيسي في الملف محمد ولد عبد العزيز، بالسجن خمس سنوات، و حرمانه من الحقوق المدنية، ومصادرة الأموال المتحصل عليها من جريمتي غسل الأموال والإثراء غير المشروع.

ــ حكم على رئيس منطقة نواذيبو الحرة الأسبق محمد ولد الداف، بالسجن سنتين وستة أشهر، منها 6 أشهر نافذة، ومصادرة الأموال المتحصل عليها من جريمة استغلال النفوذ.

ــ شملت الأحكام الصادرة في ملف العشرية، المدير الأسبق للشركة الوطنية للكهرباء محمد سالم ولد إبراهيم فال، الذي حكم عليه بالحرمان من الحقوق المدنية ومصادرة الأموال المتحصل عليها من جريمة الإثراء غير المشروع.

ــ أدين محمد ولد امصبوع (صهر ولد عبد العزيز) بتهمة الإثراء غير المشروع، وحكم عليه بالحرمان من الحقوق المدنية، ومصادرة الأموال المتحصل عليها من الجريمة.

ــ حكم على محمد الأمين ولد بوبات (رجل الأعمال) بالسجن سنتين موقوفتي التنفيذ، ومصادرة الأموال المتحصل عليها، بعد اتهامه بإخفاء عائدات جرمية .

ــ الأحكام الصادرة في الملف شملت أيضا يعقوب ولد العتيق (مقاول)، الذي حكم عليه بالسجن سنين، منها 6 أشهر نافذة ومصادرة الأموال المتحصل عليها من إخفاء عائدات جرمية.