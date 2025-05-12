استضافت الشركة الوطنية للصناعة والمناجم (سنيم)، في العاصمة الموريتانية نواكشوط، بين يومي 11 و12، الدورة الـ 130 لمجلس إدارة الاتحاد العربي للحديد والصلب، والدورة الـ 58 لجمعيته العامة.

وشارك في الاجتماع ممثلو 45 شركة شركات الحديد والصلب من مختلف الدول العربية.

وتضمن الاجتماع عروضًا لتقارير مختلف اللجان المختصة والمصادقة عليها، كما شمل انتخابات مجلس الإدارة للدورة الجديدة (2025–2029)، إذ فاز المهندس أحمد عز، رئيس شركة حديد عز من جمهورية مصر العربية، برئاسة مجلس إدارة الاتحاد.

وأعرب المدير العام لشركة سنيم محمد فال محمد التلميدي، عن اعتزاز الشركة “باستضافة هذا الحدث الهام، ومتمنيًا أن تخرج الاجتماعات بتوصيات تسهم في دعم مستقبل صناعة الحديد والصلب العربية”.