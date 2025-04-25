شاركت وزارة المعادن والصناعة الموريتانية، الخميس، في الاجتماع الواحد والثلاثين للجنة الاستشارية لقطاع الثروة المعدنية بالمنظمة العربية للتنمية الصناعية والتقييس والتعدين.

ويهدف الاجتماع المنعقد في مدينة مراكش بالمملكة المغربية في الفترة ما بين 21 و24 إبريل 2025، إلى “تعزيز التعاون العربي في مجال التعدين، وسبل تطوير التكامل الإقليمي”.

كما يشمل “تبادل الخبرات والاستفادة من التجارب الرائدة في تطوير المشاريع المعدنية، وتنمية القدرات والكفاءات العاملة في القطاع”.

وتعمل المنظمة العربية للتنمية الصناعية والتقييس والتعدين في إطار جامعة الدول العربية، وتضم المنظمة المختصة في مجالات الصناعة، 21 دولة من بينها موريتانيا.