Close Menu
شاهد البث المباشر لصحراء24
الجمعة, 25 أبريل
24/24 :
شاهد البث المباشر لصحراء24
شاهد البث المباشر لصحراء24
موري آلو Mauritel
موري آلو

Mauritel

لتعزيز التعاون في مجال التعدين.. موريتانيا تشارك في اجتماع المنظمة العربية

مريم المنيربواسطة

شاركت وزارة المعادن والصناعة الموريتانية، الخميس، في الاجتماع الواحد والثلاثين للجنة الاستشارية لقطاع الثروة المعدنية بالمنظمة العربية للتنمية الصناعية والتقييس والتعدين.

ويهدف الاجتماع المنعقد في مدينة مراكش بالمملكة المغربية في الفترة ما بين 21 و24 إبريل 2025، إلى “تعزيز التعاون العربي في مجال التعدين، وسبل تطوير التكامل الإقليمي”.

كما يشمل “تبادل الخبرات والاستفادة من التجارب الرائدة في تطوير المشاريع المعدنية، وتنمية القدرات والكفاءات العاملة في القطاع”.

وتعمل المنظمة العربية للتنمية الصناعية والتقييس والتعدين في إطار جامعة الدول العربية، وتضم المنظمة المختصة في مجالات الصناعة، 21 دولة من بينها موريتانيا.

Mauritel

موري نت
شاركها.

المقالات ذات الصلة