انطلقت الخميس في مقر الجمعية الوطنية بنواكشوط، أعمالُ الفريق البرلماني الموريتاني لمؤازرة الأشخاص ذوي الاحتياجات الخاصة.

وقالت رئيسة الفريق، النائب فاطمة محمد عبد الله الحسن، إن هذه ذوي الاحتياجات، تمثل جزء هاما “من مجتمعنا”، مضيفة أنه حسب إحصاء سنة 2023، “فإنها تمثل 10.33%، من السكان، أي ما يزيد على نصف مليون مواطن.”

وأكدت أنها تواجه تحديات منها الوصول إلى التعليم، والهشاشة الاقتصادية، والعوائق الهيكلية التي تحول دون التوظيف، بالإضافة إلى التهميش الاجتماعي.

وتابعت: “تقع على عاتقنا جميعا مسؤولية أخلاقية ومؤسسية لضمان مشاركة كاملة ومتساوية لكل مواطن في الحياة الاجتماعية والاقتصادية والسياسية.”

وذكرت أن هذه الفئة، لقيت مؤخرا اهتماما خاصا، مشيرة بهذا الخصوص، إلى موافقة الحكومة خلال ديسمبر الماضي، “على الاستراتيجية الوطنية لإدماج وتعزيز حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة.”