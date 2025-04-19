عثر اليوم السبت، على جثة أحد البحارة الخمسة المفقودين منذ العاشر من إبريل الجاري في مياه المحيط الأطلسي بنواذيبو، حسب ما أفاد به مراسل صحراء ميديا بالمدينة.

وقال المراسل،إن الأمر يتعلق بالبحار محمد شيخ ولد محمد المزداد، المولود سنة 1998بتوجنين في نواكشوط.

وعثر على الجثة، صيادون كانوا على متن قارب، وقد تعرف عليها قبطان السفينة الغارقة، وأفراد من عائلة الضحية، بعد نقلها إلى الدرك بميناء نواذيبو المستقل.

وقال المراسل، إن الصيادين تنبهوا صباح اليوم إلى جثة تطفو على البحر في نفس منطقة الصيد التي وقع بها الحادث المأساوي، الذي وقع إثر اصطدام قارب صيد تابع لشركة بولي هونغ دونغ، كان عليه البحارة الخمسة، مع سفينة صيد أخرى.

وتبحث خفر السواحل، وطائرة تابعة للحرس المدني الإسباني، منذ وقوع الحادث عن المفقودين ، دون العثور عليهم حتى الآن.