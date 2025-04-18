قال رئيس الاتحاد الوطني لأرباب العمل الموريتانيين، زين العابدين ولد الشيخ أحمد، إن العمل قد بدأ على مشروع مصنع تحويلي للحديد، وصفه بأنه “أول وأكبر مصنع من نوعه في دول الجوار.



وبلغت تكلفة للمشروع 60 مليار أوقية قديمة، بتمويل من مستثمرين موريتانيين، وفق كلمة ألقاها رئيس الاتحاد في افتتاح النسخة الثانية من معرض “إكسبو موريتانيا 2025”، أمس الخميس بنواكشوط.



وقال إن وضع حجر الأساس للمصنع سيتم نهاية يونيو المقبل، على أن يُدشَّن في ذكرى الاستقلال من العام المقبل، 28 نوفمبر 2026.



وتوقع ولد الشيخ أحمد أن يواكب بناء المصنع “تحول نوعي في عمليات إنتاج خام الحديد” بالشركة الوطنية للصناعة والمناجم (اسنيم)، حيث يُنتظر أن يرتفع الإنتاج من 14 مليون طن حاليًا إلى 45 مليون طن بحلول عام 2031.