فتحت السلطات الموريتانية، باب تسجيل الإقامة للسنغالين لمدة سنة قابلة للتجديد ابتداء من يوم الاثنين المقبل، حسب ما أفاد به مراسل صحراء ميديا بمدينة روصو جنوبي موريتانيا.

وستسجل الإقامة، عبر نظام بيومتري جديد، بهدف توثيق المسجلين عبر بصماتهم.

وكان النظام القديم بموريتانيا، يمنح السنغاليين، بطاقة ولوج لمدة 3 أشهر فقط، قابلة للتجديد.

ويأتي ذلك، وسط تصاعد ملف الهجرة بموريتانيا، حيث تقوم السلطات بترحيل المهاجرين غير النظاميين.

وكانت موريتانيا والسنغال، قد اتفقتا على العمل على تمكين حرية تنقل الأشخاص، وتسهيل شروط الإقامة والاستقرار لمواطني البلدين.

جاء ذلك على هامش زيارة الوزير الأول السنغالي عثمان سونكو لنواكشوط، منتصف شهر يناير الماضي.

واتفق الجانبان، على إنشاء إطار عملياتي لمواجهة التحديات الأمنية المشتركة التي تؤثر على البلدين، لا سيما في مجالي مكافحة الهجرة غير النظامية والجريمة المنظمة العابرة للحدود، وفي هذا الصدد، سيقدم الجانب الموريتاني، في أقرب الآجال، إلى الجانب السنغالي مشروع اتفاق حول الهجرة.