وقعت المندوبية العامة للتضامن الوطني ومكافحة الإقصاء (تآزر)، والصندوق الوطني للتأمين الصحي “اكنام” اتفاق بإشراف من وزارة الصحة يتضمن إضافة 50 ألف أسرة متعففة للمعاهدة الأصلية بين الصندوق والمندوبية.

وقال المدير العام للصندوق الوطني للتأمين الصحي، محمد محمود ولد جعفر، إن هذا التوقيع يتضمن ملحقين، أولهما يتعلق بإضافة (50) ألف أسرة متعففة إلى قائمة المؤمنين في الصندوق، حيث سيرتفع بمقتضى هذا الملحق عدد المنتسبين الحاليين للصندوق الذين بلغوا (237) ألف أسرة إلى (287) ألف أسرة.

وأكد أن هذا التقدم الملحوظ الذي شهده انتساب السجل الاجتماعي لتآزر يأتي تتويجا لبروتوكول المعاهدة الموقعة بين وزارة الصحة والصندوق الوطني للتأمين الصحي.

وبين أن الملحق الثاني يسمح بإدخال تحسينات فنية على المعاهدة الأصلية، على ضوء المراجعة الدورية التي تضمنتها المعاهدة الأصلية بموجب هذه التحسينات، والتي من شأنها أن تعزز المنظومة الصحية لفائدة المستفيدين وخدمات الصندوق.

من جهته قال الأمين العام للمندوبية العامة للتضامن الوطني ومكافحة الإقصاء (تآزر) صدفي محمد، إن هذين الملحقين يأتيان في إطار مراجعة وضعية المؤمنين، مشيرا إلى أنه تمت زيادة نسبة المؤمنين، لكي تساعد في التخفيف من الآثار السلبية للنقص الحاصل في التأمين الصحي للأسر المتعففة، موضحا أن المؤمنين الجدد لا يمكن أن يستفيدوا من التأمين إلا بعد 90 يوما.

وأكد أن التأمين الصحي يمنح على أساس استبيان تقوم به المندوبية عن طريق السجل الاجتماعي، وعلى ضوئه يتم تحديد الأسر المتعففة والمحتاجة للتأمين الصحي، مبرزا أن أي أسرة لديها تحويلات نقدية منتظمة تعتبر حاصلة على تأمين صحي.