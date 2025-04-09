أعلنت الوكالة الوطنية للتشغيل “تشغيل”، اجتياز 300 شخص مرحلة الانتقاء الأولي في إطار اكتتاب 50 عاملا زراعيا موريتانيا للعمل في مجال الزراعة في إسبانيا، ضمن برنامج الهجرة الشرعية المشترك بين موريتانيا وإسبانيا.

وبعد اكتمال المرحلة الأولى من مراحل الاكتتاب الثلاث يفترض أن يتم “استدعاؤهم لإكمال باقي مسار التقييم تمهيدا لاعتماد قائمن من 50 شخصا”.

وستكون عملية اختيار الخمسين عاملا على ثلاث مراحل، الأولى ” اختبار 300 مترشح استنادا على معايير الأهلية، والملفات المقدمة”، أما المرحلة الثانية فهي عبارة عن “مقابلات فردية تقوم بها لجنة فنية للتحقق من صحة المعلومات المقدمة”، وسينتج عنها “اختيار 150 مترشح، وفي المرحلة الثالثة سيختار القائمون على البرنامج القائمة النهائية والتي تشمل 50 عاملا”.

ويهدف البرنامج إلى “تطوير الهجرة الدائرية، ومكافحة الهجرة غير النظامية”، في وقت تشهد فيه موريتانيا تزايدا في أعداد المهاجرين، وقعت على إثره عدة اتفاقيات من أبزرها تلك الموقعة مع إسبانيا في مجال الحد من الهجرة غير النظامية.

ووقعت موريتانيا مع إسبانيا مذكرة تفاهم تنص على “تنفيذ مشروع نموذجي لاختيار عمال موريتانيين مباشرة من بلدهم الأصل”، تشرف على تنفيذه وزارتا الداخلية وترقية اللامركزية والتنمية المحلية، وتمكين الشباب والتشغيل والرياضة والخدمة المدنية، عبر الوكالة “تشغيل”.