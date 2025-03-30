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الأحد, 30 مارس
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موري آلو Mauritel
موري آلو

Mauritel

الولايات المتحدة تعلق إصدار التأشيرات لمواطني تشاد لمدة 90 يومًا

أحمد كليبواسطة

أعلنت الولايات المتحدة تعليق إصدار التأشيرات لمواطني تشاد لمدة 90 يومًا، اعتبارًا من 25 مارس، وفقًا لما أكده بيان صادر عن وزارة الخارجية التشادية في 27 مارس. وأوضحت السفارة الأمريكية في نجامينا، عبر موقعها الإلكتروني، أن حجز المواعيد للحصول على التأشيرات غير متاح حاليًا.

ووفقًا لوزارة الخارجية التشادية، يشمل القرار تأشيرات السياحة والدراسة والأعمال، فيما يستثني التأشيرات الدبلوماسية وحاملي بطاقات الإقامة. ومع ذلك، يمكن للمواطنين التشاديين تقديم طلبات التأشيرة عبر السفارات الأمريكية في دول أخرى.

وفي أول رد رسمي، أعرب المتحدث باسم وزارة الخارجية التشادية، إبراهيم آدم محمد، عن “أسفه” للقرار، مؤكدًا أن بلاده تسعى للتواصل مع السلطات الأمريكية لتوضيح أسبابه والعمل على رفعه في أقرب وقت.

ويأتي هذا القرار وسط تقارير إعلامية، أبرزها من نيويورك تايمز، تشير إلى أن إدارة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب أعدت قائمة تضم 43 دولة، بينها 22 دولة أفريقية، قد تواجه قيودًا مشددة أو حظرًا على السفر إلى الولايات المتحدة.

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موري نت
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