رئيس الآلية الوطنية للوقاية من التعذيب، البكاي عبد المالك، اليوم السبت، مراكز الاستقبال المؤقتة للمهاجرين غير الشرعيين في العاصمة نواكشوط.

بدأت الزيارة بلقاء موسع مع السلطات الأمنية، ترأسه مدير الأمن الوطني المساعد، المفوض المراقب فضيلي الناجي، بحضور مدير الأمن الجهوي بنواكشوط الجنوبية ومفوض شرطة المركز.

وخلال الاجتماع، قدم المدير العام المساعد للأمن الوطني شروحاً مفصلة حول الجوانب القانونية والإدارية المتعلقة باحتجاز المهاجرين غير الشرعيين.

بعد ذلك، اطلعت بعثة الآلية ميدانياً على أوضاع النزلاء في المركز، الذين يمثلون جنسيات مختلفة من آسيا، العرب، وأفريقيا، حيث تم التواصل معهم باستخدام اللغات التي يتحدثونها.

كما زارت البعثة مركز الاستقبال المؤقت للمهاجرين في دار النعيم، حيث تابعت أوضاع المحتجزين فيه، برفقة عدد من القادة الأمنيين.

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