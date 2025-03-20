أدى خلل فني إلى فشل طائرة من نوع “إمبريير 145″، تابعة للموريتانية للطيران، في الإقلاع من مطار ازويرات بولاية تيرس زمور شمالي موريتانيا.

وحسب ما أفاد به مراسل صحراء ميديا في ازويرات نقلا عن مصادر في المطار، فإن نقص الضغط في الأنظمة الهيدروليكية، أدى أمس الأربعاء، إلى فشل الطائرة في الإقلاع من المطار، في محاولتين متتاليتين قبل أن تتمكن من ذلك بعد معاينات من الفني المسؤول.

وبدأت الرحلة عندما تحركت الطائرة نحو المدرج، لكن عند محاولة الإقلاع، لم تتمكن من زيادة السرعة بسبب العطل المذكور، قبل أن تعود إلى نقطة توقفها، لتكرر المحاولة مرة أخرى، لكنها فشلت لنفس السبب، ما دفع الركاب إلى النزول وسط حالة من الذعر.

وتدخل فريق الصيانة، حيث قام الميكانيكيون بفتح أجزاء من الطائرة وإجراء عمليات إصلاح، قبل أن يُطلب من الركاب العودة مجددا إلى مقاعدهم.

ومع أن الطائرة تمكنت من الإقلاع في المحاولة الثالثة، إلا أن الرحلة رقم 011 غادرت بعد تأخير دام 45 دقيقة في اتجاه انواذيبو وانواكشوط، وسط مخاوف وقلق كبيرين بين المسافرين.