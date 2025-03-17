حذر والي تيرس زمور الطيب ولد محمد محمود الوالي من اجتياز الحدود بحثا عن الذهب، معتبرا أن ذلك يشكل خطرا جسيما على حياة المنقبين ويهدد العلاقات مع الدول المجاورة.

وأكد خلال زيارة لمركز التعدين الأهلي في ضواحي ازويرات أن الدولة لن تتساهل مع هذه التجاوزات، وستتعامل بحزم مع أي خرق للقوانين المنظمة للقطاع.

وقال الوالي إن موريتانيا ترحب بالأجانب في مجال التعدين الأهلي ولكن في إطار القوانين والمساطر المعمول بها، معتبرا أن أي نشاط يُمارس خارج هذا الإطار سيواجه بالإجراءات اللازمة، حفاظا على النظام العام وسلامة القطاع.

وأشار الوالي إلى أن قطاع التعدين الأهلي شكل فرصة اقتصادية هامة، حيث وفر آلاف الوظائف للشباب الموريتانيين داخل المناطق المرخصة، موضحا أن الدولة قدمت تسهيلات كبيرة لضمان ظروف عمل مناسبة، تشمل تحديد مناطق واسعة للتنقيب، لم يستغل منها حتى الآن سوى نسبة قليلة، إضافة إلى توفير التأطير الفني ودعم البنية التحتية الضرورية لهذا النشاط.

وفي ختام حديثه، أكد الوالي أن السلطات ستواصل جهودها لتأمين المنقبين وتسهيل ظروف عملهم داخل الأطر القانونية، داعيا الجميع إلى الالتزام بالنظم المعمول بها وعدم تعريض أنفسهم وبلدهم للخطر، مشددا على أن الدولة عازمة على تنظيم القطاع وضمان استمراريته بما يخدم الاقتصاد الوطني ويحقق الاستفادة المثلى للمنقبين.